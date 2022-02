Alte 1 615 cazuri noi de COVID-19, raportate pentru 18 februarie 2022

20:50

Ministerul Educației din România va aloca anual 2550 de locuri de studiipentru studenții din Republica Moldova, dintre care 950 pentru învățământul preuniversitar. Altele 1100 vor fi pentru învățământul superior, 450 pentru studii universitare de master, iar 50 pentru studii de doctorat. Aceste locuri vor fi acordate în urma rezultatelor admiterii... The post România va aloca anual 2550 de locuri pentru studenții din Moldova appeared first on Portal de știri.