Dan Negru: Românii sunt umiliți demult în Ucraina și memoria numelor românești e demult ștearsă. Nici noi nu facem nimic!

20:30

Municipiile Chișinău și Cluj vor încheia, în acest an, un Acord de înfrățire, a anunțat primarul Chișinăului, Ion Ceban, care se află în aceste zile în România într-o vizită de lucru. „Astăzi m-am alăturat echipei mele care s-a aflat timp de câteva zile la Cluj în vizită de lucru. Am avut o întrevedere cu primarul de Cluj-Napoca, Emil Boc. Am stabilit ca în acest an să încheiem un Acord de înfrățire între Chișinău și Cluj. La fel, ne propunem organizarea mai multor evenimente culturale, dar și schimburi de experiențe în diverse domenii”, a anunțat primarul de Chișinău pe pagina de Facebook. Edilul a subliniat că în aceste zile colegii din Primăria Chișinău au avut ședințe de lucru la Cluj-Napoca privind Poliția locală și Digitalizarea. „În urma discuțiilor colegii s-au împărtășit cu cele mai bune practici ale poliției locale, fazele de implementare și prezentarea proiectului, consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală”, a mai adăugat Ion Ceban. În final, primarul municipiului Chișinău a subliniat că autoritățile de la Cluj urmează să transmită actele necesare pentru a putea elabora proiectul și conceptul de Poliție Locală la Chișinău. Articolul Chișinăul și Clujul se pregătesc de înfrățire apare prima dată în InfoPrut.