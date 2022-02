30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite ale Americii

11:40

Am intrat „în joc”. Cumva ne-am adaptat și situației. Greu, dar într-un final am făcut-o. A început un nou an de studii. S-a încheiat cumva și acela, cu aceleași greutăți întâmpinate anterior. A mai început un nou an de studii. Toate acestea au fost adevărate provocări. Toate au demonstrat că sistemul din Republica Moldova nu […]