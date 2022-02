VIDEO // „Să mori animalule!”. Unul din inculpații dublului omor din Fălești râde obraznic în fața rudelor și judecătorilor

07:50

Pensia va fi indexată în acest an din data de 1 martie, și nu de la 1 aprilie, în dependență de cât de mare va fi inflația. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele PAS, Lilian Carp, fiind invitat în cadrul unei emisiuni tv. Pensiile vor fi indexate în acest an de la 1 martie, […] Articolul Lilian Carp: Pensiile vor fi indexate în acest an din data de 1 martie, în dependență de cât de mare va fi inflația apare prima dată în SafeNews.