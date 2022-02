Guvernul german anunţă organizarea unei reuniuni virtuale a G7

04:00

Ochii sînt una dintre cele mai expresive parti ale corpului uman, dar in acelasi timp si una dintre cele mai fragile. De aceea, este foarte important sa stim cum ii putem trata in mod optim atunci cînd organismul nostru ne transmite semnale de alarma.Primele semnale ingrijoratoare pe care ni le ofera corpul nostru sînt inesteticele cearcane si umflaturi din zona ochilor. Acestea pot fi usor co