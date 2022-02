Vladimir Plahotniuc anunțat în căutare națională, este acuzat de îmbogățire ilicită

19:50

Procurorul Maxim Gropa are o casă somptuoasă în Durlești. Echipa noastră de filmare a mers la fața locului. Am văzut imobilul, am vorbit cu vecinii. Anterior, Maxim Gropa, reținut acum pentru îmbogățire ilicită, declara că locuiește la bloc, fiind proprietar al unei părți dintr-un apartament.