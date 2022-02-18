SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN

Infotag, 18 februarie 2022 16:30

SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN

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PARLAMENTUL A APROBAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND PRODUSELE ALCOOLICE Infotag
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RATA DE BAZĂ A BNM LIMITEAZĂ MASA MONETARĂ AFLATĂ ÎN CIRCULAŢIE, DACĂ ESTE APLICATĂ ÎN PARALEL CU REZERVA PENTRU BĂNCI – OPINIA EXPERȚILOR Infotag
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MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ POMPEZE VARA ÎN DEPOZITELE DE GAZE DIN UCRAINA ȘI ROMÂNIA 300 MLN METRI CUBI DE GAZ – ANDREI SPÎNU Infotag
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TRANSNISTRIALA A CONSUMAT GAZE ÎN VALOARE DE 424 MILIOANE USD ÎN ULTIMELE PATRU LUNI, FĂRĂ A PLATI VREUN CENT PENTRU ACESTEA Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A CONFIRMAT PREGĂTIREA MOLDOVEI PENTRU NEGOCIERI ÎN FORMAT „5+2” ȘI CONFERINȚA BAVAREZĂ Infotag
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MOLDOVA A PRIMIT PRIN PLATFORMA COVAX ALTE 100,8 MII DE VACCINURI SPIKEVAX PRODUSE DE MODERNA Infotag
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AMBASADORUL CHINEI A DISCUTAT CU PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI POSIBILITĂȚI DE APROFUNDARE A COOPERĂRII Infotag
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ȘEFUL PROCURATURII RAIONALE HÂNCEŞTI A FOST REȚINUT SUB BĂNUIALA DE ÎMBOGĂȚIRE ILICITĂ Infotag
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ȘEFUL MAEIE ȘI ADJUNCTUL MINISTRULUI RUS DE EXTERNE AU DISCUTAT DESPRE REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ȘI SECURITATEA REGIONALĂ Infotag
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15 februarie 2022
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TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI CEL DE PASAGERI A ÎNREGISTRAT O CREŞTERE ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2021 Infotag
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​PIAȚA VALUTARĂ NU ESTE AMENINŢATĂ DE SITUAŢII IMPREVIZIBILE – OPINIA DEALERILOR DE VALUTĂ Infotag
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​O SERIE DE RESTRICŢII INTRODUSE DIN CAUZA COVID-19 AU FOST ANULATE ÎN MOLDOVA Infotag
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14 februarie 2022
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA SITUAŢIA DE LA FRONTIERA UCRAINEI Infotag
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VREI UN LEASING MAI IEFTIN? DESCHIDE CONT LA VICTORIABANK ÎN 2022 ȘI AI REDUCERE LA COMISIONUL DE ACORDARE LEASING PRIN BT LEASING MOLDOVA Infotag
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ȘEFUL „MOLDOVAGAZ” I-A ÎNDEMNAT PE AGENȚII ECONOMICI SĂ PLĂTEASCĂ GAZUL CEL TÂRZIU PÂNĂ PE 15 FEBRUARIE Infotag
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MOLDOVA LE RECOMANDĂ CETĂȚENILOR SĂI SĂ SE INFORMEZE DESPRE SITUAŢIA DIN UCRAINA DIN SURSE DE ÎNCREDERE – MAEIE Infotag
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FINCOMBANK: SOLICITĂ ONLINE UN CREDIT CU O DOBÂNDĂ MAI MICĂ Infotag
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11 februarie 2022
17:30
DIRECTORUL CENTRALEI ELECTRICE MOLDOVENEŞTI: PREȚUL LA ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU MOLDOVA VA FI CUNOSCUT ÎN MARTIE Infotag
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16:00
GUVERNELE MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI AU SEMNAT O SERIE DE ACORDURI BILATERALE Infotag
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MOLDOVA ÎŞI VA DEZVOLTA COOPERAREA CU NATO, DAR NU VA ADERA LA ACEASTĂ ALIANŢĂ Infotag
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IUTECREDIT ÎȘI EXTINDE GAMA SERVICIILOR DUPĂ CE A PRIMIT ÎN ALBANIA LICENȚA PENTRU EMITEREA ȘI EFECTUAREA TRANZACȚIILOR CU MONEDE ELECTRONICE Infotag
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10 februarie 2022
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PREȚURILE DIN MOLDOVA AU CRESCUT ÎN IANUARIE CU 2,77% Infotag
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CENTRALA ELECTRICĂ MODLOVENEASCĂ A PRODUS CU 6% MAI MULTĂ ENERGIE ELECTRICĂ ÎN 2021 Infotag
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LA ŞEDINŢA PARLAMENTULUI DE JOI PARTICIPĂ DOAR DEPUTAŢII MAJORITĂŢII PARLAMENTARE Infotag
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9 februarie 2022
13:30
SUA ȘI UE AU CONVENIT SĂ-ŞI CONJUGE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI - DECLARAȚIA CONSILIULUI SUA-UE Infotag
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PHONE NUMBER PORTABILITY SERVICE GAINING POPULARITY IN MOLDOVA Infotag
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10:30
GAZPROM: ABORDAREA UNILATERALĂ A AUDITULUI MOLDOVAGAZ CONTRAVINE ACORDURILOR Infotag
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PREȘEDINTELE „UNIUNII DE AFACERI MOLDO-RUSĂ” ȘI AMBASADORUL RUSIEI AU DISCUȚAT DESPRE ÎNTĂRIREA COOPERĂRII ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Infotag
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8 februarie 2022
16:30
SIMPATIZANŢII PARTIDULUI „ŞOR” AU PROTESTAT LA FRANZELUŢA ÎMPOTRIVA CREȘTERII PREȚURILOR LA PÂINE Infotag
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SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, BCS ARE ȘANSA SĂ OBŢINĂ MAI MULTE VOTURI DECÂT PAS Infotag
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​PREŢUL DE CUMPĂRARE AL GAZULUI PENTRU MOLDOVA ÎN 2022 POATE FI DE 620 USD PE MIA DE METRI CUBI, FAŢĂ DE 307 USD ÎN 2021 - ŞEFUL MOLDOVAGAZ Infotag
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NOUL AMBASADOR AL SUA ÎN MOLDOVA A FOST ÎNTÂMPINAT CU PÂINE ȘI SARE ȘI VIN MOLDOVENESC Infotag
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7 februarie 2022
15:30
MOLDOVA A LIVRAT PESTE HOTARE PRODUSE VINICOLE ÎN VALOARE DE APROAPE 3 MILIARDE LEI ÎN 2021 Infotag
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JOSEP BORREL A RECONFIRMAT DORINȚA UE DE A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A VECINILOR, INCLUSIV A MOLDOVEI Infotag
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UN PACIFICATOR MOLDOVEAN S-A AUTOÎMPUŞCAT ÎN TIMPUL SERVICIULUI ÎN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU - MINISTERUL APĂRĂRII Infotag
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ÎN 2022, FONDUL RUTIER VA ATINGE O VALOARE RECORD PENTRU MOLDOVA, DE 2,9 MILIARDE LEI Infotag
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CÂTEVA SUTE DE ACTIVIŞTI AI "CONGRESULUI CIVIC" AU PROTESTAT ÎN FAŢA PARLAMENTULUI ÎMPOTRIVA POLITICII NOILOR AUTORITĂŢI Infotag
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3 februarie 2022
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