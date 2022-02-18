SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN
Infotag, 18 februarie 2022 16:30
SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN
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16:30
SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN # Infotag
SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN
Acum 8 ore
10:30
PARLAMENTUL A APROBAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND PRODUSELE ALCOOLICE
Ieri
16:00
DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT # Infotag
DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT
16:00
PARLAMENTUL EUROPEAN O VA INVITA PE PREȘEDINTELE MAIA SANDU SĂ ŢINĂ UN DISCURS LA BRUXELLES # Infotag
PARLAMENTUL EUROPEAN O VA INVITA PE PREȘEDINTELE MAIA SANDU SĂ ŢINĂ UN DISCURS LA BRUXELLES
13:30
RATA DE BAZĂ A BNM LIMITEAZĂ MASA MONETARĂ AFLATĂ ÎN CIRCULAŢIE, DACĂ ESTE APLICATĂ ÎN PARALEL CU REZERVA PENTRU BĂNCI – OPINIA EXPERȚILOR # Infotag
RATA DE BAZĂ A BNM LIMITEAZĂ MASA MONETARĂ AFLATĂ ÎN CIRCULAŢIE, DACĂ ESTE APLICATĂ ÎN PARALEL CU REZERVA PENTRU BĂNCI – OPINIA EXPERȚILOR
13:30
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ POMPEZE VARA ÎN DEPOZITELE DE GAZE DIN UCRAINA ȘI ROMÂNIA 300 MLN METRI CUBI DE GAZ – ANDREI SPÎNU # Infotag
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ POMPEZE VARA ÎN DEPOZITELE DE GAZE DIN UCRAINA ȘI ROMÂNIA 300 MLN METRI CUBI DE GAZ – ANDREI SPÎNU
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
TRANSNISTRIALA A CONSUMAT GAZE ÎN VALOARE DE 424 MILIOANE USD ÎN ULTIMELE PATRU LUNI, FĂRĂ A PLATI VREUN CENT PENTRU ACESTEA # Infotag
TRANSNISTRIALA A CONSUMAT GAZE ÎN VALOARE DE 424 MILIOANE USD ÎN ULTIMELE PATRU LUNI, FĂRĂ A PLATI VREUN CENT PENTRU ACESTEA
14:00
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A CONFIRMAT PREGĂTIREA MOLDOVEI PENTRU NEGOCIERI ÎN FORMAT „5+2” ȘI CONFERINȚA BAVAREZĂ # Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A CONFIRMAT PREGĂTIREA MOLDOVEI PENTRU NEGOCIERI ÎN FORMAT „5+2” ȘI CONFERINȚA BAVAREZĂ
13:30
MOLDOVA A PRIMIT PRIN PLATFORMA COVAX ALTE 100,8 MII DE VACCINURI SPIKEVAX PRODUSE DE MODERNA # Infotag
MOLDOVA A PRIMIT PRIN PLATFORMA COVAX ALTE 100,8 MII DE VACCINURI SPIKEVAX PRODUSE DE MODERNA
13:30
AMBASADORUL CHINEI A DISCUTAT CU PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI POSIBILITĂȚI DE APROFUNDARE A COOPERĂRII # Infotag
AMBASADORUL CHINEI A DISCUTAT CU PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI POSIBILITĂȚI DE APROFUNDARE A COOPERĂRII
13:30
ȘEFUL PROCURATURII RAIONALE HÂNCEŞTI A FOST REȚINUT SUB BĂNUIALA DE ÎMBOGĂȚIRE ILICITĂ
10:30
BANCA NAȚIONALĂ A MAJORAT RATA DE BAZĂ CU 2%, PENTRU A DOUA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
10:30
ȘEFUL MAEIE ȘI ADJUNCTUL MINISTRULUI RUS DE EXTERNE AU DISCUTAT DESPRE REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ȘI SECURITATEA REGIONALĂ # Infotag
ȘEFUL MAEIE ȘI ADJUNCTUL MINISTRULUI RUS DE EXTERNE AU DISCUTAT DESPRE REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ȘI SECURITATEA REGIONALĂ
15 februarie 2022
15:30
TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI CEL DE PASAGERI A ÎNREGISTRAT O CREŞTERE ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2021 # Infotag
TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI CEL DE PASAGERI A ÎNREGISTRAT O CREŞTERE ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2021
15:30
PIAȚA VALUTARĂ NU ESTE AMENINŢATĂ DE SITUAŢII IMPREVIZIBILE – OPINIA DEALERILOR DE VALUTĂ # Infotag
PIAȚA VALUTARĂ NU ESTE AMENINŢATĂ DE SITUAŢII IMPREVIZIBILE – OPINIA DEALERILOR DE VALUTĂ
14:00
O SERIE DE RESTRICŢII INTRODUSE DIN CAUZA COVID-19 AU FOST ANULATE ÎN MOLDOVA
14 februarie 2022
17:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA SITUAŢIA DE LA FRONTIERA UCRAINEI # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA SITUAŢIA DE LA FRONTIERA UCRAINEI
13:00
VREI UN LEASING MAI IEFTIN? DESCHIDE CONT LA VICTORIABANK ÎN 2022 ȘI AI REDUCERE LA COMISIONUL DE ACORDARE LEASING PRIN BT LEASING MOLDOVA # Infotag
VREI UN LEASING MAI IEFTIN? DESCHIDE CONT LA VICTORIABANK ÎN 2022 ȘI AI REDUCERE LA COMISIONUL DE ACORDARE LEASING PRIN BT LEASING MOLDOVA
13:00
ȘEFUL „MOLDOVAGAZ” I-A ÎNDEMNAT PE AGENȚII ECONOMICI SĂ PLĂTEASCĂ GAZUL CEL TÂRZIU PÂNĂ PE 15 FEBRUARIE # Infotag
ȘEFUL „MOLDOVAGAZ” I-A ÎNDEMNAT PE AGENȚII ECONOMICI SĂ PLĂTEASCĂ GAZUL CEL TÂRZIU PÂNĂ PE 15 FEBRUARIE
13:00
MOLDOVA LE RECOMANDĂ CETĂȚENILOR SĂI SĂ SE INFORMEZE DESPRE SITUAŢIA DIN UCRAINA DIN SURSE DE ÎNCREDERE – MAEIE # Infotag
MOLDOVA LE RECOMANDĂ CETĂȚENILOR SĂI SĂ SE INFORMEZE DESPRE SITUAŢIA DIN UCRAINA DIN SURSE DE ÎNCREDERE – MAEIE
10:30
FINCOMBANK: SOLICITĂ ONLINE UN CREDIT CU O DOBÂNDĂ MAI MICĂ
11 februarie 2022
17:30
DIRECTORUL CENTRALEI ELECTRICE MOLDOVENEŞTI: PREȚUL LA ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU MOLDOVA VA FI CUNOSCUT ÎN MARTIE # Infotag
DIRECTORUL CENTRALEI ELECTRICE MOLDOVENEŞTI: PREȚUL LA ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU MOLDOVA VA FI CUNOSCUT ÎN MARTIE
16:00
GUVERNELE MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI AU SEMNAT O SERIE DE ACORDURI BILATERALE
15:30
MOLDOVA ÎŞI VA DEZVOLTA COOPERAREA CU NATO, DAR NU VA ADERA LA ACEASTĂ ALIANŢĂ
13:30
IUTECREDIT ÎȘI EXTINDE GAMA SERVICIILOR DUPĂ CE A PRIMIT ÎN ALBANIA LICENȚA PENTRU EMITEREA ȘI EFECTUAREA TRANZACȚIILOR CU MONEDE ELECTRONICE # Infotag
IUTECREDIT ÎȘI EXTINDE GAMA SERVICIILOR DUPĂ CE A PRIMIT ÎN ALBANIA LICENȚA PENTRU EMITEREA ȘI EFECTUAREA TRANZACȚIILOR CU MONEDE ELECTRONICE
10:30
MOLDOVA A URCAT 11 POZIȚII ÎN CLASAMENTUL DEMOCRAȚIEI, OCUPÂND LOCUL 69 DIN 167 DE ȚĂRI ALE LUMII # Infotag
MOLDOVA A URCAT 11 POZIȚII ÎN CLASAMENTUL DEMOCRAȚIEI, OCUPÂND LOCUL 69 DIN 167 DE ȚĂRI ALE LUMII
10 februarie 2022
17:00
PREȚURILE DIN MOLDOVA AU CRESCUT ÎN IANUARIE CU 2,77%
15:00
CENTRALA ELECTRICĂ MODLOVENEASCĂ A PRODUS CU 6% MAI MULTĂ ENERGIE ELECTRICĂ ÎN 2021
14:30
LA ŞEDINŢA PARLAMENTULUI DE JOI PARTICIPĂ DOAR DEPUTAŢII MAJORITĂŢII PARLAMENTARE
9 februarie 2022
13:30
SUA ȘI UE AU CONVENIT SĂ-ŞI CONJUGE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI - DECLARAȚIA CONSILIULUI SUA-UE # Infotag
SUA ȘI UE AU CONVENIT SĂ-ŞI CONJUGE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI - DECLARAȚIA CONSILIULUI SUA-UE
13:30
PHONE NUMBER PORTABILITY SERVICE GAINING POPULARITY IN MOLDOVA
10:30
GAZPROM: ABORDAREA UNILATERALĂ A AUDITULUI MOLDOVAGAZ CONTRAVINE ACORDURILOR
10:30
PREȘEDINTELE „UNIUNII DE AFACERI MOLDO-RUSĂ” ȘI AMBASADORUL RUSIEI AU DISCUȚAT DESPRE ÎNTĂRIREA COOPERĂRII ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI # Infotag
PREȘEDINTELE „UNIUNII DE AFACERI MOLDO-RUSĂ” ȘI AMBASADORUL RUSIEI AU DISCUȚAT DESPRE ÎNTĂRIREA COOPERĂRII ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
8 februarie 2022
16:30
SIMPATIZANŢII PARTIDULUI „ŞOR” AU PROTESTAT LA FRANZELUŢA ÎMPOTRIVA CREȘTERII PREȚURILOR LA PÂINE # Infotag
SIMPATIZANŢII PARTIDULUI „ŞOR” AU PROTESTAT LA FRANZELUŢA ÎMPOTRIVA CREȘTERII PREȚURILOR LA PÂINE
16:30
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, BCS ARE ȘANSA SĂ OBŢINĂ MAI MULTE VOTURI DECÂT PAS # Infotag
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, BCS ARE ȘANSA SĂ OBŢINĂ MAI MULTE VOTURI DECÂT PAS
14:00
PREŢUL DE CUMPĂRARE AL GAZULUI PENTRU MOLDOVA ÎN 2022 POATE FI DE 620 USD PE MIA DE METRI CUBI, FAŢĂ DE 307 USD ÎN 2021 - ŞEFUL MOLDOVAGAZ # Infotag
PREŢUL DE CUMPĂRARE AL GAZULUI PENTRU MOLDOVA ÎN 2022 POATE FI DE 620 USD PE MIA DE METRI CUBI, FAŢĂ DE 307 USD ÎN 2021 - ŞEFUL MOLDOVAGAZ
14:00
NOUL AMBASADOR AL SUA ÎN MOLDOVA A FOST ÎNTÂMPINAT CU PÂINE ȘI SARE ȘI VIN MOLDOVENESC
14:00
SONDAJ: MAI MULT DE O TREIE DIN CETĂȚENII RM CRED CĂ TENSIUNEA ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA S-AR PUTEA TRANSFORMĂ ÎNTR-UN CONFLICT REAL # Infotag
SONDAJ: MAI MULT DE O TREIE DIN CETĂȚENII RM CRED CĂ TENSIUNEA ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA S-AR PUTEA TRANSFORMĂ ÎNTR-UN CONFLICT REAL
7 februarie 2022
15:30
MOLDOVA A LIVRAT PESTE HOTARE PRODUSE VINICOLE ÎN VALOARE DE APROAPE 3 MILIARDE LEI ÎN 2021 # Infotag
MOLDOVA A LIVRAT PESTE HOTARE PRODUSE VINICOLE ÎN VALOARE DE APROAPE 3 MILIARDE LEI ÎN 2021
15:30
JOSEP BORREL A RECONFIRMAT DORINȚA UE DE A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A VECINILOR, INCLUSIV A MOLDOVEI # Infotag
JOSEP BORREL A RECONFIRMAT DORINȚA UE DE A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A VECINILOR, INCLUSIV A MOLDOVEI
14:30
UN PACIFICATOR MOLDOVEAN S-A AUTOÎMPUŞCAT ÎN TIMPUL SERVICIULUI ÎN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU - MINISTERUL APĂRĂRII # Infotag
UN PACIFICATOR MOLDOVEAN S-A AUTOÎMPUŞCAT ÎN TIMPUL SERVICIULUI ÎN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU - MINISTERUL APĂRĂRII
14:30
CUM A FOST SĂRBĂTORIT ANUL NOU CHINEZ LA O BIBLIOTECĂ PENTRU COPII DIN CHIŞINĂU
14:30
ÎN 2022, FONDUL RUTIER VA ATINGE O VALOARE RECORD PENTRU MOLDOVA, DE 2,9 MILIARDE LEI
14:30
CÂTEVA SUTE DE ACTIVIŞTI AI "CONGRESULUI CIVIC" AU PROTESTAT ÎN FAŢA PARLAMENTULUI ÎMPOTRIVA POLITICII NOILOR AUTORITĂŢI # Infotag
CÂTEVA SUTE DE ACTIVIŞTI AI "CONGRESULUI CIVIC" AU PROTESTAT ÎN FAŢA PARLAMENTULUI ÎMPOTRIVA POLITICII NOILOR AUTORITĂŢI
4 februarie 2022
16:00
MEDICI DE LA SPITALUL DIN STĂUCENI SUNT SUSPECTAŢI DE VÂNZAREA DOCUMENTELOR DE VACCINARE FALSE # Infotag
MEDICI DE LA SPITALUL DIN STĂUCENI SUNT SUSPECTAŢI DE VÂNZAREA DOCUMENTELOR DE VACCINARE FALSE
16:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ PROPUNE MODIFICĂRI RADICALE LA LEGISLAŢIA ELECTORALĂ
13:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A RECONFIRMAT INTERESUL PENTRU DIALOGUL ÎN PRIVINŢA DISTRUGERII MUNIȚIILOR FEDERAȚIEI RUSE # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A RECONFIRMAT INTERESUL PENTRU DIALOGUL ÎN PRIVINŢA DISTRUGERII MUNIȚIILOR FEDERAȚIEI RUSE
10:30
CEC PROPUNE MODIFICĂRI LA LEGISLAŢIA ELECTORALĂ ȘI A CELEI CONEXE
3 februarie 2022
18:00
AVOCATUL PE CAZUL MARINEI VASILIEVA VA FI AUDIAT LA PROCURATURA GENERALĂ
15:30
CESLAV PANICO A FOST NUMIT AVOCAT AL POPORULUI DE CĂTRE PARLAMENT
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