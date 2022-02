Tensiunile din Ucraina, Uzina Metalurgică de la Rîbnița și plăcuțele Tiraspolului importate din UE. Primul interviu acordat de Oleg Serebrian în funcția de vicepremier

10:30

Anul 2021, un an deloc ușor pentru toată lumea, un an în care a trebuit să găsim soluții inteligente pentru probleme și necesități zilnice. În contextul în care, multe servicii și-au îndreptat atenția spre mediul online. Pentru costuri mai mici, pentru mai multă eficiență și pentru a câștiga timp, în pas cu digitalizarea a mers mereu și IuteCredit. Despre cum a reușit compania să se digitalizezeși cum planifică să participe la transformările digitale ale banking-ului din Moldova am aflat într-un interviu oferit de Lilian Guzun, Customers Euphoria Officer IuteCredit.