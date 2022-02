Comuniștii și Socialiștii au pichetat Ambasada SUA la Chișinău și au cerut să nu accepte terenul Stadionului Republican

12:10

Cu colegii săi, primarul general Ion Ceban a avut o întrevedere la Buzău cu președintele Consiliului Județean, Emanoil Neagu. „Împreună am susținut o conferință de presă unde am comunicat despre proiectele pe care deja le avem în desfășurare la Chișinău, cu suportul Județului Buzău și anume reabilitarea scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, …