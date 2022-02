Cum comentează Ana Revenco acțiunile polițistului care a oprit o ambulanță cu sirena pornită ca să treacă o coloană oficială

20:00

Zelenski: Ucraina nu are nevoie de soldați străini pe teritoriul său pentru a se apăra de Rusia, însă dorim tot restul Volodimir Zelenski spune că Ucraina „nu are nevoie” de soldați străini pe teritoriul său pentru a se apăra de Rusia, însă a spus că Ucraina „dorește tot restul”, făcând referire la ajutorul militar și financiar primit de Ucraina de la țările occidentale. „Nu avem nevoie de militari sub un drapel străin pe teritoriul nostru. Nu cerem acest lucru, altfel lumea întreagă ar fi desta...