В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку.

Feedback, 17 februarie 2022 23:50

Главу отделения Онкологического института в Кишиневе задержали по подозрению в коррупции. Один из пациентов заявил, что врач потребовал у него деньги за госпитализацию Сообщение В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку. появились сначала на .

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Feedback

Acum 30 minute
23:50
В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку. Feedback
Главу отделения Онкологического института в Кишиневе задержали по подозрению в коррупции. Один из пациентов заявил, что врач потребовал у него деньги за госпитализацию Сообщение В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку. появились сначала на .
Mai multe ştiri
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.