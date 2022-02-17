В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку.

Главу отделения Онкологического института в Кишиневе задержали по подозрению в коррупции. Один из пациентов заявил, что врач потребовал у него деньги за госпитализацию Сообщение В Молдове задержали главу отделения Онкоинститута за взятку. появились сначала на .

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