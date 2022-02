Retrocedarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, subiectul unei dezbateri din Parlamentul României

16:50

Festivalul Naţional „Scrisoare lui Grigore Vieru” din satul Pererîta, raionul Briceni, a adunat laolaltă oaspeți de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul, care a avut loc în ajunul zilei de naştere a marelui poet, a dat ocazia celor veniți să depene amintiri, să recite poezii şi să fredoneze cântece interpretate pe versurile poetului Grigore Vieru, notează TVR Moldova. În casa părintească a lui Grigore Vieru, situată în lunca Prutului, se simte şi acum prezenţa poetului. Pragul casei este des păşit de Victor Guţu, prietenul din copilărie al lui Grigore Vieru. El îşi aminteşte cu nostalgie de copilăria grea marcată de secetă şi război. „Nu aveam cu ce ne încălţa. De îmbrăcat ne mai îmbrăcam în hainele părinţilor, dar de încălţat măcar mori, ni s-au rupt opincile. Când ne duceam în pădure, la talpă puneam nişte petici, „potlog” le ziceam. Şi când mergeam el se mişca, şi rămâneam cu piciorul gol pe zăpadă”, își amintește Victor Guțu, prietenul din copilărie al lui Grigore Vieru. Au copilărit împreună de la vârsta de doi ani şi spune că încă mai simte prezenţa lui Vieru prin poeziile sale nemuritoare. În aceste zile, la casa părintească a lui Vieru au fost zeci de oaspeţi veniţi să urmărească Festivalul Naţional „Scrisoare lui Grigore Vieru", primarul satului Pererîta subliniind că localitatea are un potenţial turistic enorm. „Este foarte vizitat anume din România, chiar şi din Ucraina din ţinutul Herţa, din Bucovina, de la Chişinău. Am avut vizitatori la casa muzeu din Anglia, Polonia, Lituania. Au fost delegaţii care au fost să vadă unde este Casa Muzeu şi unde se află aşa sat în care s-a născut Grigore Vieru”, a declarat primarul, Anatol Ceban. La festivalul consacrat marelui poet au venit oaspeţi din România împătimiţi de creaţiile nemuritoare lăsate de Grigore Vieru pentru multe generaţii înainte. „Am făcut tot ce am putut ca să reamintim oamenilor cine şi ce a făcut Grigore Vieru. Mă emoţionează poezia „Mama”. E cea mai frumoasă poezie pe care am auzit-o vreodată eu despre mama”, a precizat primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava, Pavăl Ioan. De asemenea, poetul Dorel Aurel Lungu din România a subliniat că Vieru „a fost un reprezentant de seamă al românismului şi a militat puternic pentru unitatea ambelor popoare de pe malurile Prutului”. „Suntem două trupuri ale României. Una în stânga Prutului, una în dreapta Prutului, încă versurile marelui poet sunt de mare actualitate la ora actuală”, a mai adăugat primarul comunei Păltiniș din România, Costel Romanescu. Festivalul „Scrisoare lui Grigore Vieru” este organizat pentru a VII-a oară în satul Pererîta. Marele poet e comemorat şi la Chişinău, în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie care îi este dedicat, eveniment care a ajuns deja la cea de-a XIII-a ediţie. Articolul Oaspeţi din România, la festivalul „Scrisoare lui Grigore Vieru” organizat în satul natal al poetului apare prima dată în InfoPrut.