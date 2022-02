Viceministrul rus de Externe: Blocajul în procesul de reglementare a conflictului transnistrean trebuie să se încheie

12:00

Bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, a solicitat un nou ajutor din partea Guvernului României pentru finalizarea lucrărilor de construcție a noului bloc al liceului românesc „Mihai Eminescu" din Comrat. Proiectul respectiv a primit finanțare din partea Guvernului României în valoare de peste 15 milioane de lei moldovenești și o contribuție din partea Guvernului Republicii Moldova în valoare de peste 5 milioane de lei moldovenești. „Calculele costului proiectului au fost făcute în 2019, până la pandemie. În perioada ce a urmat, au crescut esențial costul materialelor de construcții și al lucrărilor. Suplimentar, au fost identificate volume de lucrări scăpate la etapa licitației inițiale. Astfel, ne-am pomenit în situația în care avem o insuficiență de 4 400 000 de lei pentru a încheia construcția blocului de studii. După cum am menționat, liceul are un deficit acut de locuri și nu putem satisface cererile doritorilor de a face școala în limba română. Criza economică, prin care trecem acum, nu ne permite să alocăm resurse din bugetul nostru. În acest context, stimate domnule prim-ministru al României, vă rog să examinați posibilitatea de a ne ajuta să încheiem construcția blocului de studii și să-l transmitem copiilor începând cu ziua de 1 septembrie a acestui an. Va fi un cadou frumos pentru cei ce urmează să fie viitorul Republicii Moldova", a declarat bașcanul UTA Găgăuzia în cadrul ședinței comune a Guvernelor României și R. Moldova. Totodată, Irina Vlah a mulțumit Guvernului României pentru sprijinul esențial pe care deja l-a acordat pentru construcția noului bloc al liceului „Mihai Eminescu" din Comrat. „Este un liceu cu predare în limba română și ne confruntăm cu o problemă acută - avem mulți copii, care vor să facă școala în limba română, dar nu avem suficiente locuri și folosim chiar și coridoarele. Dacă în 2014, în clasa I, în acest liceu învățau 13 copii, în 2021 avem 75 de copii. Acesta e rezultatul efortului nostru de a convinge oamenii să învețe limba oficială a statului. Am convins oamenii că, cunoașterea limbilor este un avantaj mare în lumea modernă și lărgește spectrul de oportunități. Țin să mulțumesc Excelenței Sale, dlui Ambasador Ioniță, pentru susținerea proiectului nostru la toate etapele", a mai adăugat aceasta. De asemenea, Irina Vlah a invitat membrii Guvernului României să viziteze UTA Găgăuzia. „Vrem să ne cunoașteți mai bine, să vă convingeți că suntem oameni cumsecade și talentați. Vrem să învățăm multe de la Dvs. - să atragem investiții în industrializarea economiei și dezvoltarea sectorului IT, să elaborăm proiecte și să atragem fonduri europene, să construim o democrație sustenabilă și multe alte lucruri frumoase", a subliniat bașcanul UTA Găgăuzia. Precizăm că acum în singurul liceu românesc din Comrat învață peste 500 de elevi, iar blocul existent nu dispune de spațiile necesare pentru realizarea procesului educațional calitativ. Noua clădire are două etaje și va găzdui birouri administrative și laboratoare. La finalizarea proiectului, numărul elevilor în liceu va crește până la 700 de persoane.