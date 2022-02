Șapte poziții sigure de ținut bebelușul în brațe

14:00

Fost-am în excursie la cea mai veche Mănăstire din Republica Moldova. Mănăstirea Vărzărești este situată la 70 kilometri de or. Chişinău, lângă satul Varzăreşti din raionul Nisporeni. Complexul monastic de la Vărzărești are o planificare deschisă. Arhitectura mănăstirii este una tradiţională moldovenească, combinată cu elemente ale clasicismului. Mănăstirea are o lungime de 27 m şi […]