Un ex-vicepremier pentru reintegrare taxează vizita în R. Moldova viceministrului rus de externe: „Vizită de consultări sau de insultări”

14:20

Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, nu vede o problemă dacă Ion Ceban și Mișcarea Alternativă Națională ar adera la platforma politică anunțată de PCRM și PSRM, și asta pentru că edilul capitalei are susținerea chișinăuienilor. Totuși, spune Voronin, Ceban nu mai are ce căuta în PCRM după ce trădat formațiunea și s-a alăturat echipei lui Igor Dodon. „Pentru istoria Partidului Comuniștilor el rămâne trădător. Dar dacă are votul de încredere a locuitorilor din Chișinău și este...