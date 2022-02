VIDEO Faliment sau majorări? Directorul Franzeluța explică de ce creșterea prețului la pâine a fost atât de necesară

10:10

Maria Zakharova, șefa Departamentului de Informații și Presă al Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei continuă ironiile pe rețelele de socializare. Deși reprezintă diplomația rusească în mass-media, Zakharova își permite zilnic publicarea unor mesaje prin care ia peste picior o țară sau alta. O solicitare către mass-media de propagandă americană și britanică: Bloomberg, The New York Times, […] Articolul Minister de Externe sau Comedy Club!? Diplomația rusească, ironii în adresa Bloomberg, The New York Times, The Sun apare prima dată în Realitatea.md.