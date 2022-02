Prețul petrolului, stabil după anunțul Rusiei de retragere parțială a trupelor de la granița cu Ucraina

15:40

Poluarea râurilor cu substanțe farmaceutice poate da naștere unor superbacterii și reduce eficiența medicamentelor Poluarea râurilor lumii cu medicamente și alte produse farmaceutice reprezintă "o amenințare pentru mediu și sănătatea oamenilor", arată un studiu realizat de Universitatea din York, citat de BBC. Cercetarea, una dintre cele mai extinse desfășurate la nivel global, a fost publicată în revista științifică americană Proceedings of the National Academy of Sciences. Paracetamolul, nicot...