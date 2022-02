Procurorul șef al Procuraturii Hâncești a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de îmbogățire ilicită

21:30

A fost lansat primul trailer al serialului „Lord of The Ring: The Rings of Power”. Lansarea avut loc în pauza evenimentului Super Bowl. Premiera serialului va avea loc în data de 2 septembrie al anului curent pe Amazon Prime Video. Articolul (video) A fost lansat primul trailer al serialului „The Lord of the Rings”. Premiera va avea loc pe 2 septembrie apare prima dată în #diez.