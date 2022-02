Un șef de secție de la Institutul Oncologic, reținut de CNA și procurorii anticorupție pentru mită de 2000 de euro

09:20

Departamentul de Stat al Statelor Unite recomandă cetățenilor americani să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza situației pandmice, a activității militare neobișnuite a Rusiei în jurul Ucrainei, precum și din cauza conflictului înghețat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.