(live) Joe Biden face declarații despre situația din Ucraina

Fostul șef al Procuraturii mun. Chișinău, Ivan Diacov, susține că nu figurează în niciun dosar și doar niște oameni vor să îl bage în socoteli. Asta după ce astăzi s-a prezentat la Procuratura Generală. „10 ani în urmă am avut o cerere și am intentat un dosar împotritvă unui cetățean pe escrocherie, era al 4-lea, am constituit un grup de urmărire penală, peste 10 zile s-a dus în judecată, ce a fost mai departe nu știu”, a declarat acesta la Puterea a 4-a.