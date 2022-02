Președintele raionului Drochia, a convocat în ședință comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de reparație capitală în secția pediatrie a Spitalului raional Drochia

08:00

Recent 40 de elevi însoțiți de 4 profesori au participat la un program de mobilitate la Iași. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Proiectului transfrontalier „Lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii/ Integrated Value Chain for Improvement on Labour Market", finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 și implementat de către Consiliul raional Ialoveni