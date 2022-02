DOC // Noi măsuri anti-COVID-19, aprobate de CNESP. Autoritățile renunță la mai multe restricții

15:30

Bunurile familiei lui Igor Dodon ar urma să fie puse sub sechestru. Despre aceasta a anunțat Igor Dodon pe o rețea de socializare. „Cu cât e mai mare dezastrul economic în țară, cu cât e mai mare disperarea guvernării că pierde susținerea oamenilor, cu atât mai mult această guvernare are nevoie să distragă atenția cetățenilor