DOC Scris „negru pe alb”. ANI publică în premieră metodologia în baza căreia se efectuează control averilor

14:20

Procurorii ar urma să pună sechestru pe bunurile familiei lui Igor Dodon, care are statut de bănuit în dosarul „Energocom". Cel puțin asta admite fostul președinte de țară, care făcut astăzi, 14 februarie anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. Dodon afirmă că, această situație ar fi făcută cu scopul de a „ascunde dezastrul din țară.