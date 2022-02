Fraudă uriașă în India. O companie navală a înșelat 28 de bănci cu 3 miliarde de dolari

14:40

Atafona, o localitate din Brazilia situată într-o zonă de litoral, la nord-est de Rio de Janeiro, dispare treptat sub apele oceanului care înaintează pe uscat, în medie, cu şase metri pe an. Peste 500 de gospodării au fost deja scufundate, pe o suprafaţă de doi kilometri de mal, informează Digi24.ro Una dintre următoarele locuinţe afectate