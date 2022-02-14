FINCOMBANK: SOLICITĂ ONLINE UN CREDIT CU O DOBÂNDĂ MAI MICĂ
Infotag, 14 februarie 2022 10:30
FINCOMBANK: SOLICITĂ ONLINE UN CREDIT CU O DOBÂNDĂ MAI MICĂ
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10:30
FINCOMBANK: SOLICITĂ ONLINE UN CREDIT CU O DOBÂNDĂ MAI MICĂ
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DIRECTORUL CENTRALEI ELECTRICE MOLDOVENEŞTI: PREȚUL LA ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU MOLDOVA VA FI CUNOSCUT ÎN MARTIE # Infotag
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16:00
GUVERNELE MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI AU SEMNAT O SERIE DE ACORDURI BILATERALE
15:30
MOLDOVA ÎŞI VA DEZVOLTA COOPERAREA CU NATO, DAR NU VA ADERA LA ACEASTĂ ALIANŢĂ
13:30
IUTECREDIT ÎȘI EXTINDE GAMA SERVICIILOR DUPĂ CE A PRIMIT ÎN ALBANIA LICENȚA PENTRU EMITEREA ȘI EFECTUAREA TRANZACȚIILOR CU MONEDE ELECTRONICE # Infotag
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10:30
MOLDOVA A URCAT 11 POZIȚII ÎN CLASAMENTUL DEMOCRAȚIEI, OCUPÂND LOCUL 69 DIN 167 DE ȚĂRI ALE LUMII # Infotag
MOLDOVA A URCAT 11 POZIȚII ÎN CLASAMENTUL DEMOCRAȚIEI, OCUPÂND LOCUL 69 DIN 167 DE ȚĂRI ALE LUMII
10 februarie 2022
17:00
PREȚURILE DIN MOLDOVA AU CRESCUT ÎN IANUARIE CU 2,77%
15:00
CENTRALA ELECTRICĂ MODLOVENEASCĂ A PRODUS CU 6% MAI MULTĂ ENERGIE ELECTRICĂ ÎN 2021
14:30
LA ŞEDINŢA PARLAMENTULUI DE JOI PARTICIPĂ DOAR DEPUTAŢII MAJORITĂŢII PARLAMENTARE
9 februarie 2022
13:30
SUA ȘI UE AU CONVENIT SĂ-ŞI CONJUGE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI - DECLARAȚIA CONSILIULUI SUA-UE # Infotag
SUA ȘI UE AU CONVENIT SĂ-ŞI CONJUGE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI - DECLARAȚIA CONSILIULUI SUA-UE
13:30
PHONE NUMBER PORTABILITY SERVICE GAINING POPULARITY IN MOLDOVA
10:30
GAZPROM: ABORDAREA UNILATERALĂ A AUDITULUI MOLDOVAGAZ CONTRAVINE ACORDURILOR
10:30
PREȘEDINTELE „UNIUNII DE AFACERI MOLDO-RUSĂ” ȘI AMBASADORUL RUSIEI AU DISCUȚAT DESPRE ÎNTĂRIREA COOPERĂRII ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI # Infotag
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8 februarie 2022
16:30
SIMPATIZANŢII PARTIDULUI „ŞOR” AU PROTESTAT LA FRANZELUŢA ÎMPOTRIVA CREȘTERII PREȚURILOR LA PÂINE # Infotag
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16:30
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, BCS ARE ȘANSA SĂ OBŢINĂ MAI MULTE VOTURI DECÂT PAS # Infotag
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14:00
PREŢUL DE CUMPĂRARE AL GAZULUI PENTRU MOLDOVA ÎN 2022 POATE FI DE 620 USD PE MIA DE METRI CUBI, FAŢĂ DE 307 USD ÎN 2021 - ŞEFUL MOLDOVAGAZ # Infotag
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14:00
NOUL AMBASADOR AL SUA ÎN MOLDOVA A FOST ÎNTÂMPINAT CU PÂINE ȘI SARE ȘI VIN MOLDOVENESC
14:00
SONDAJ: MAI MULT DE O TREIE DIN CETĂȚENII RM CRED CĂ TENSIUNEA ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA S-AR PUTEA TRANSFORMĂ ÎNTR-UN CONFLICT REAL # Infotag
SONDAJ: MAI MULT DE O TREIE DIN CETĂȚENII RM CRED CĂ TENSIUNEA ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA S-AR PUTEA TRANSFORMĂ ÎNTR-UN CONFLICT REAL
7 februarie 2022
15:30
MOLDOVA A LIVRAT PESTE HOTARE PRODUSE VINICOLE ÎN VALOARE DE APROAPE 3 MILIARDE LEI ÎN 2021 # Infotag
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15:30
JOSEP BORREL A RECONFIRMAT DORINȚA UE DE A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ A VECINILOR, INCLUSIV A MOLDOVEI # Infotag
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14:30
UN PACIFICATOR MOLDOVEAN S-A AUTOÎMPUŞCAT ÎN TIMPUL SERVICIULUI ÎN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU - MINISTERUL APĂRĂRII # Infotag
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14:30
CUM A FOST SĂRBĂTORIT ANUL NOU CHINEZ LA O BIBLIOTECĂ PENTRU COPII DIN CHIŞINĂU
14:30
ÎN 2022, FONDUL RUTIER VA ATINGE O VALOARE RECORD PENTRU MOLDOVA, DE 2,9 MILIARDE LEI
14:30
CÂTEVA SUTE DE ACTIVIŞTI AI "CONGRESULUI CIVIC" AU PROTESTAT ÎN FAŢA PARLAMENTULUI ÎMPOTRIVA POLITICII NOILOR AUTORITĂŢI # Infotag
CÂTEVA SUTE DE ACTIVIŞTI AI "CONGRESULUI CIVIC" AU PROTESTAT ÎN FAŢA PARLAMENTULUI ÎMPOTRIVA POLITICII NOILOR AUTORITĂŢI
4 februarie 2022
16:00
MEDICI DE LA SPITALUL DIN STĂUCENI SUNT SUSPECTAŢI DE VÂNZAREA DOCUMENTELOR DE VACCINARE FALSE # Infotag
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16:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ PROPUNE MODIFICĂRI RADICALE LA LEGISLAŢIA ELECTORALĂ
13:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A RECONFIRMAT INTERESUL PENTRU DIALOGUL ÎN PRIVINŢA DISTRUGERII MUNIȚIILOR FEDERAȚIEI RUSE # Infotag
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10:30
CEC PROPUNE MODIFICĂRI LA LEGISLAŢIA ELECTORALĂ ȘI A CELEI CONEXE
3 februarie 2022
18:00
AVOCATUL PE CAZUL MARINEI VASILIEVA VA FI AUDIAT LA PROCURATURA GENERALĂ
15:30
CESLAV PANICO A FOST NUMIT AVOCAT AL POPORULUI DE CĂTRE PARLAMENT
13:30
LETONIA A OFERIT GRATUIT MOLDOVEI 80 MII DOZE DE VACCINURI JANSSEN
2 februarie 2022
10:30
CEC DIN GĂGĂUZIA A INFORMAT CĂ DECIZIA PRIVIND NOI ALEGERI ÎN CIRCUMSCRIPŢIILE ÎN CARE AU DECEDAT DEPUTAŢII TREBUIE LUATĂ ÎN TERMEN DE DOUĂ LUNI # Infotag
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10:30
SINGURA FORMULĂ PENTRU ATRAGEREA INVESTIȚIILOR ÎN MOLDOVA ESTE O ECONOMIE LIBERĂ ȘI DESCHISĂ – PARTENERUL HORIZON CAPITAL # Infotag
SINGURA FORMULĂ PENTRU ATRAGEREA INVESTIȚIILOR ÎN MOLDOVA ESTE O ECONOMIE LIBERĂ ȘI DESCHISĂ – PARTENERUL HORIZON CAPITAL
10:30
ÎN PARLAMENT A FOST CREATĂ O SUBCOMISIE DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE # Infotag
ÎN PARLAMENT A FOST CREATĂ O SUBCOMISIE DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
10:30
PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT A RAPORTAT DESPRE ACŢIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN SPRIJINUL COMUNITĂȚILOR LOCALE # Infotag
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1 februarie 2022
17:30
BANCA MONDIALĂ VA ACORDA 44,1 MILIOANE DE EURO MOLDOVEI PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ ȘI SANITARIE # Infotag
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16:30
HAPPY HOUR – SCHIMB VALUTAR LA CURS OFICIAL PENTRU IMM-URI, DOAR LA VICTORIABANK
12:00
ALINA STREMOUS, MEDALIATĂ CU AUR LA CAMPIONATUL EUROPEAN DE BIATLON: SUNT PREGĂTITĂ SĂ LUPT ȘI VREAU SĂ REPREZINT CU DEMNITATE MOLDOVA LA JOCURILE OLIMPICE # Infotag
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11:00
LUCRĂRI DE PRIMĂVARĂ CU SPOR! BENEFICIAZĂ DE OFERTA SPECIALĂ PRIMĂVARA 2022
31 ianuarie 2022
15:30
O BIATLONISTĂ NATURALIZATĂ DIN MOLDOVA A CÂŞTIGAT O MEDALIE DE AUR LA CAMPIONATUL EUROPEAN DIN GERMANIA # Infotag
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15:30
OFERTA ȘI CEREREA DE VALUTĂ SE VOR STABILIZA ÎN 2022, CEEA CE VA CONDUCE LA REDUCEREA DEFICITULUI DE VALUTĂ PE PIAȚĂ – OPINIA EXPERŢILOR # Infotag
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12:30
DESEMNATĂ DREPT ANGAJATOR DE TOP, PHILIP MORRIS LANSEAZĂ O COMPETIȚIE ONLINE PENTRU STUDENȚI # Infotag
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28 ianuarie 2022
16:00
ANRE A MAJORAT PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA BENZINĂ ȘI LA MOTORINĂ PENTRU A CINCEA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL SĂPTĂMÂNII # Infotag
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15:00
AMBASADORUL FRANȚEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA A VIZITAT PENTRU PRIMA DATĂ GĂGĂUZIA
15:00
SUA AU FURNIZAT MOLDOVEI ALTE 100.620 de VACCINURI PFIZER
15:00
ȘEFUL STATULUI ȘI MINISTRUL JUSTIȚIEI ȘI-AU EXPRIMAT ÎNDOIELILE REFERITOARE LA INTEGRITATEA CANDIDATULUI PENTRU CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR # Infotag
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12:00
MOLDOVA ȘI-A PĂSTRAT LOCUL 105 ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL PUTERILOR MILITARE
12:00
COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ A DISCUTAT POSIBILITATEA COMPENSAȚIILOR SUPLIMENTARE PENTRU GAZE A CONSUMATORILOR # Infotag
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12:00
PREŞEDINTELE MOLDOVEI: PENTRU ÎNTÂLNIREA CU PREŞEDINTELE RUSIEI „ESTE NECESAR UN PROGRES ÎN DIVERSE DOMENII” # Infotag
PREŞEDINTELE MOLDOVEI: PENTRU ÎNTÂLNIREA CU PREŞEDINTELE RUSIEI „ESTE NECESAR UN PROGRES ÎN DIVERSE DOMENII”
10:30
CONDUCEREA MOLDOVEI A ONORAT MEMORIA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI
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