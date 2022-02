Venetia schimba mastile medicale in cele de carnaval. Pentru prima data in ultimii doi ani in Laguna este organizat traditionalul carnaval - VIDEO

Venetia schimba mastile medicale in cele de carnaval. Pentru prima data in ultimii doi ani in Laguna este organizat traditionalul carnaval - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md