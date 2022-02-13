Бендерчанка Сабина Артемчук – на пьедестале Кубка Европы
Новости Приднестровья, 13 februarie 2022 18:50
Приднестровская спортсменка в Минске завоевала бронзовую медаль
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Приднестровская спортсменка в Минске завоевала бронзовую медаль
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Торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60% максимального числа посетителей
7 februarie 2022
10:30
Ревакцинировались за минувшие сутки 195 жителей республики
4 februarie 2022
14:30
Молдова использует в отношении Приднестровья «тактику мелких ударов». Об этом глава нашего МИДа Виталий Игнатьев сказал на встрече с Томасом Майер-Хартингом. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Тирасполь. Об этом - сюжет Первого Приднестровского....
3 februarie 2022
10:30
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
29 ianuarie 2022
13:20
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 ianuarie 2022
12:40
Претендовать на неё могут научные исследователи из многих сфер деятельности
25 ianuarie 2022
18:20
Вадим Красносельский напомнил, что никто в Молдове не привлечен к ответственности за решение применить вооруженные силы против Приднестровья
12:10
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
24 ianuarie 2022
16:10
Возгорание произошло во время сушки кукурузы из-за перегрева специальной печи
15:50
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 ianuarie 2022
13:10
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
20 ianuarie 2022
13:50
COVID-ситуация в мире: с февраля Таиланд разрешит въезд привитых туристов без карантина # Новости Приднестровья
При этом путешественникам потребуется сдать два ПЦР-теста: по прибытии и на пятый день нахождения в стране
18 ianuarie 2022
10:30
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 ianuarie 2022
11:10
На сегодняшний день в наличии есть препараты Moderna, Sinovac и «Спутник V»
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Отмечалось, что сейчас коронавирусом болеют 1628 приднестровцев, тяжело переносят болезнь 175 человек
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