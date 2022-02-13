Бендерчанка Сабина Артемчук – на пьедестале Кубка Европы

Новости Приднестровья, 13 februarie 2022 18:50

Приднестровская спортсменка в Минске завоевала бронзовую медаль

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Снова есть Moderna, Pfizer и AstraZeneca Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
29 ianuarie 2022
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В Госдуме о ПГУ и маткапитале на учёбу Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 ianuarie 2022
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Объявлено начало конкурса на соискание Госпремии Новости Приднестровья
Претендовать на неё могут научные исследователи из многих сфер деятельности
25 ianuarie 2022
18:20
В Молдове хотят реванша за 1992 год Новости Приднестровья
Вадим Красносельский напомнил, что никто в Молдове не привлечен к ответственности за решение применить вооруженные силы против Приднестровья
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Медицина-22: задачи от Президента Новости Приднестровья
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
24 ianuarie 2022
16:10
На Ближнехуторском зернохранилище потушили пожар Новости Приднестровья
Возгорание произошло во время сушки кукурузы из-за перегрева специальной печи
15:50
#КЭБ_Итоги. Задачи от Президента: стратегия – развитие Новости Приднестровья
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 ianuarie 2022
13:10
Задачи на развитие: Послание Президента и стратегия страны Новости Приднестровья
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
20 ianuarie 2022
13:50
COVID-ситуация в мире: с февраля Таиланд разрешит въезд привитых туристов без карантина Новости Приднестровья
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18 ianuarie 2022
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Как защищает «корона»-вакцина Новости Приднестровья
1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 ianuarie 2022
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