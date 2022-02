Are 20 de ani și este prima femeie pompier și salvator din țara noastră

Are doar 20 de ani și vrea să fie prima femeie pompier din Republica Moldova. Mai bine de un an, Andrea Axenti activează la Direcția Regională Căutare și Salvare numărul ... Post-ul Are 20 de ani și este prima femeie pompier și salvator din țara noastră apare prima dată în Unica.md.

