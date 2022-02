Aplicațiile de dating, în vizorul hackerilor. Cum a ajuns o tânără să fie șantajată: Trăiesc într-o panică constantă

10:20

Chirurgii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga au operat un nou-născut cu malformație cardiacă congenitală complexă, care a pus în pericol viața bebelușului odată cu primul strigăt. „Oricine are o șansă, oricine are o speranță, contează să o oferi la timp. Vă redau cazul unui nou-născut de 2100 gr, cu o soartă deloc ușoară.