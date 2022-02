Norvegia a ridicat toate restricțiile: Oamenii pot ieși și noaptea

09:50

Norvegia a anulat examenele scrise şi orale de sfârşit de an la gimnaziu pentru al treilea an consecutiv, măsură luată din cauza pandemiei, relatează vineri dpa. „Nu a fost o decizie uşoară", a declarat, vineri, la Oslo, ministrul Educaţiei, Tonje Brenna, potrivit postului norvegian de radio şi televiziune NRK, transmite SafeNews.md cu referire la Digi24.ro. Ministrul a explicat […]