O tânără a fost înjunghiată într-un metrou din New York pentru că nu a vrut să-i spună agresorului cât e ceasul

Un bărbat a atacat cu brutalitate o tânără de 19 ani într-un metrou din New York, SUA, după ce aceasta l-a ignorat, refuzând să-i răspundă cât e ceasul, informează The ... Post-ul O tânără a fost înjunghiată într-un metrou din New York pentru că nu a vrut să-i spună agresorului cât e ceasul apare prima dată în Unica.md.

