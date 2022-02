FOTO Prima persoană care poate să meargă din nou după ce i s-a implantat un cip în coloană

21:30

Seceta majoră cu care Spania se confruntă a scos la iveală un „sat fantomă" care a fost sub ape în ultimele trei decenii. Satul Aceredo din regiunea Galiţia a reapărut de sub apele lacului de acumulare format de râul Limia pentru prima dată în 30 de ani, după ce seceta a golit un baraj.