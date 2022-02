Surse: Rusia a început să evacueze personalul diplomatic din Ucraina

16:20

Ziua Îndrăgostiților se dovedește, an de an, un prilej minunat pentru a vă surprinde jumătatea cu un cadou frumos. Și e cu atât mai bine, dacă acesta mai este și util. Se știe că răsfățul personal îmbunătățește starea de spirit și are efecte minunate asupra imaginii de sine. Tocmai din acest motiv, nu ai cum să dai greș dacă pe 14 februarie alegi să dăruiești persoanei iubite produse de îngrijire a pielii.