Gavrilița: Unele acorduri semnate, la ședința comună între Guvernul României și al Republicii Moldova, deja dau roade

O fetiță din Macedonia de Nord, hărțuită de colegii de clasă și de părinții acestora, pentru că suferă de Sindromul Down, a fost condusă la școală chiar de președintele țării, Stevo Pendarovski, într-un gest de susținere. Este vorba despre Embla Ademi, o fetiță de 11 ani cu Sindrom Down, din Macedonia de Nord care a […]