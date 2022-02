Peste 250 de familii din raionul Călăraşi au acces la televiziunea digitală terestră

21:30

Şcoala de arte plastice Nisporeni a fost gazda unei expoziţii de lucrări a profesorilor. Astfel, lucrările cadrelor didactice au fost admirate de vizitatori, expoziţia fiind diversă, colorată şi cu multe tematici. Directorul şcolii, Mihai Bortă s-a arătat mulţumit de mersul expoziţiei, însă recunoaşte că până a ajunge la aceasta, profesorii... The post Şcoala de arte plastice Nisporeni, gazda unei expoziţii de lucrări a profesorilor appeared first on Portal de știri.