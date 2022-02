Cosmetolog: „Lumina albastră emisă de gadgeturi și lămpi fluorescente dăunează pielii în fiecare zi”

17:40

Luni, 14 februarie, la ora 19.00, vă invităm la lansarea online a romanelor Internat și Anarchy in the UKR, de Serhii Jadan, apărute la Editura Cartier, în colecția Biblioteca deschisă. Evenimentul este organizat de Librăriile Cărturești și Editura Cartier. Vor participa : Ioana Gruenwald Vasile Ernu Maria Hoșciuc Magda Grădinaru Moderator: Paula Erizanu Anarhy in […]