România reconfirmă sprijinul pentru modernizarea capacităților de apărare ale Armatei

Direcția de poliție municipiului Chișinău are șef nou. Este vorba despre comisarul principal Marin Garaz, care anterior a deținut funcția de șef adjunct al aceleiași subdiviziuni, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, a fost numit șef și la Inspectoratul de poliție Botanica. Este vorba de comisarul principal Sergiu Rusu,...