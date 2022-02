Tarifele de roaming dintre România și Republica Moldova, reduse de 10 ori

08:10

Actuala guvernare de la Chișinău nu va permite ca Gazprom să șantajeze Republica Moldova cu dosarul transnistrean. Asigurările vin din partea lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Astfel, oficialul s-a referit și la faptul că Gazprom amenință Chișinăul de fiecare dată cu sistarea livrărilor de gaze în cazul unei întârzieri de cel puțin o zi a plăților în avans, în timp ce față de Tiraspol, care are datorii istorice de miliarde de euro, concernul rus are o altă atitudine. „Noi a trebuit să negociem prețul la gaze pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Totodată, trebuie să detașăm problema acelei datorii de 8 miliarde a Tiraspolului. Acea datorie rămâne a lor, nu sunt datoriile noastre. Ei trebui să plătească și aici Gazprom are standarde duble. Nouă ne spune că nu este o companie de binefacere”, a explicat Igor Grosu în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă. Fiind întrebat dacă poate Gazpromul și Kremlinul să șantajeze Republica Moldova cu dosarul transnistrean, președintele Parlamentului de la Chișinău a dat asigurări că „noi nu vom permite această abordare, așa cum nu am permis-o până acum”. Amintim că Tiraspolul a acumulat o datorie la gaze de circa 8 miliarde de dolari. Regimul separatist nu plătește niciun ban pentru gazele consumate, potrivit unor experți în energetică, iar Rusia vrea să pună această datorie pe umerii autorităților constituționale de la Chișinău și ai consumatorilor din partea dreaptă a Nistrului. Articolul Președintele Parlamentului de la Chișinău: Nu vom permite ca Gazprom să șantajeze R. Moldova cu dosarul transnistrean apare prima dată în InfoPrut.