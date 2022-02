Popescu: „Vrem să reducem tarifele la roaming cu toate statele unde călătoresc, învață și trăiesc conaționalii noștri”

14:20

Verdictul dat de Comitetul Olimpic Rus în privința Kamilei Valieva, sportiva depistată pozitiv după ce a făcut senzație Tânăra patinatoare rusă Kamila Valieva are dreptul să continue să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, în ciuda unui control antidoping pozitiv, a afirmat vineri Comitetul Olimpic Rus (ROC). Valieva "are dreptul să se antreneze şi să concureze fără restricţii, cu excepţia cazului în are Tribunalul de Arbitraj pentru Sport decide altfel", a precizat forul olimp...