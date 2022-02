Lista reactualizată a dosarelor de confiscare a averii: Mai mulți ex-deputați, judecători și procurori riscă să piardă o avere

10:50

Astăzi fracțiunea BECS a declarat ca părăsește ședința plenară a Parlamentului, motivând ca la proiectul cu privire la Pre-vetting (evaluarea candidatilor pentru CSM și CSP) nu au fost implicați in perfecționata proiectului pentru a-l aduce in concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția. În acest context, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate susțin … Articolul Stamate despre boicotul BCS-ului: Am organizat consultări special peentru fracțiunile parlamentare. Nu a venit NICI UN reprezentant al opoziției apare prima dată în Punctul pe i.