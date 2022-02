Atenție șoferi! Traficul pe mai multe străzi din capitală va fi restricționat

12:50

Lista nominalizărilor pentru ediția 94 a Premiilor Oscar a fost anunțată în cadrul uneei prezentări realizate de actorii Tracee Ellis Ross şi Leslie Jordan. Gala Premiior Oscar se va desfășura în 2022 pe 27 martie. Filmul „Power of the Dog”, regizat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch în rol principal are parte de cele mai […]