Tariful la călătorii va crește, a anunțat Oleg Alexa, după întrevederea cu Andrei Spînu

17:30

Consilierul prezidențial, Veaceslav Negruța, a confirmat că are un onorariu de 90 de mii de lei în calitate de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz. Despre aceasta Negruță a declarat la un post privat de televiziune. • „Membrii Consiliului de Observatori nu au salariu pentru că nu sunt angajați ai companiei Moldovagaz (...) Este o remunerare. Din data de 30 noiembrie, eu am avut o plată, făcută, am verificat contul bancar în ianuarie și deja banii erau în cont”, a declarat Negruță....