Spînu speră că Gazprom nu va trimite o nouă scrisoare, până pe 20 februarie: Moldovagaz ar trebui să fie capabilă să-și achite nota de plată

09:50

Judecătorul ucrainean, Nicolae Ceaus povestește la aproape un an de când a fost răpit din centrul Chișinăului de reprezentanți ai serviciilor speciale ale Ucrainei. „M-au pus pe podea și un alt bărbat s-a așezat pe capul meu și m-a ținut. Când am încercat să ies de sub ea, m-a lovit la spate și la rinichi”, a declarat Ceaus într-un interviu oferit unui deputat din partidul fostului președinte, Petro Poroșenko.