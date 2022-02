Cresc prețurile. În ianuarie față de decembrie s-au scumpit legumele, serviciile comunale, dar și transportul cu taxiul

08:30

Despre democrație s-a spus de mai multe ori că ar fi regimul politic aflat mereu sub asediu și mereu la un pas de colaps. Cel mai probabil așa și este, or o democrație într-o țară săracă și cu o societate lipsită de cultura politică necesară este o pradă ușoară pentru cei care vor să o schimbe pe un regim cu o mână de fier. De altfel, această operațiune nu este una pe atât de grea sau complicată pe cât pare, or istoria, prin nenumăratele ei personaje, ne-a oferit o asemenea lecție în urmă cu 84 de ani.