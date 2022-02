Republica Moldova caută surse alternative pentru aprovizionarea cu gaz din Asia

17:00

Poliția din Austria a găsit opt ​​persoane din Turcia ascunse în condiții care pun viața în pericol într-o cutie îngustă de paleți din lemn, improvizată şi atașată sub un camion, scrie The ... Post-ul Opt oameni au ajuns ilegal în Austria într-o „cutie” improvizată sub un camion. Unii dintre ei au leşinat din cauza gazelor de eşapament apare prima dată în Unica.md.