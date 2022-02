Gafă mare în cadrul unui interviu: O republicană americană a confundat poliția nazistă „Gestapo” cu supa de legume Gazpacho (Video)

09:40

Nominalizările pentru cea de-a 94-a ediţie a galei premiilor Oscar au fost anunțate ieri, într-o prezentare online, de actorii Tracee Ellis Ross şi Leslie Jordan. Westernul de pe Netflix „The Power of the Dog" a primit cele mai multe nominalizări, respectiv 12, la premiile Oscar 2022, iar „Dune", regizat de Denis Villeneuve, 10.