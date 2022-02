Vladimir Odnostalco: Spitalele au datorii enorme pentru serviciile comunale, deoarece Guvernul nu le-a alocat destui bani

15:00

Elevii trebuie să se întoarcă la lecții cu prezență fizică. Cel puțin asta o cere primarul general Ion Ceban, asta după ce CESP din capitală a decis acest lucru. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui live pe pagina s-a de Facebook. „Specialiștii ne-au comunicat că avem o descreșterea a cazurilor Covid depistate zilnic, precum [...] Copiii trebuie să se întoarcă la școală sub formă fizică. Ceban: Conform datelor statistice avem mai puține cazuri raportate la numărul de populație, decât în alte țări