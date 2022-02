Cum unul dintre cele mai mari parcuri din țară și un conac istoric pot dispărea de pe hartă 

15:30

„Dragă M., Sunt plină de informații, idei, inspirație și putere. Însă, când vine momentul să mă apuc de un lucru, ceva nu mă lasă. Am așa stare de câteva luni, de când am început liceul. Sunt elevă în clasa a X-a, iar ca să ajung la liceu trebuie să fac naveta în fiecare zi. Din […] The post „Dragă M., de când am început liceul, mă simt mereu obosită și nu pot face nimic” appeared first on Moldova.org.