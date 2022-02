Haos în Germania din cauza unui șofer beat. TIR-ul pe care îl conducea a distrus 33 de mașini și a provocat un incendiu

22:50

Consilierul președintei Maia Sandu, Veaceslav Negruță a confirmat că are un onorariu de 90 de mii de lei în calitate de membru al Consiliului de Observatori al MoldovaGaz. „Din data de 30 noiembrie, eu am avut o plata făcută, am verificat contul bancar în ianuarie și deja banii erau în cont”, a spus Negruță la Secretele Puterii, de a JurnalTV.