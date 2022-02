Jirinovski, internat cu pneumonie severă: Am făcut 8 vaccinuri anti-COVID

03:30

Regele Spaniei Felipe al VI-lea, în vârstă de 54 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19 şi are „simptome uşoare", a anunţat Casa Regală. Suveranul şi-a suspendat activităţile oficiale timp de o săptămână. FB: Regina nu are niciun fel de simptome. „Majestatea sa regele a fost testat pozitiv cu COVID-19 la testul efectuat miercuri dimineaţă, după ce în cursul nopţii a […]